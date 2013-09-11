欧洲经济：欧盟执委会主席巴罗索警告不可让经济复苏脱离轨道

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透法国史特拉斯堡9月11日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三呼吁，尽管欧盟逐渐走出危机状态，减轻了行动压力，但欧盟仍应巩固脆弱的经济复苏，他表示，政治动荡仍是最大风险。
巴罗索向欧洲议会发表年度“国情咨文”，尽管欧债危机已经大为缓和，他警告在失业率仍处于纪录高位之际不可过于自满，并呼吁“贯彻始终。”
“别搞错了，绝不可能再一切照旧，”他向欧洲议会表示。“有些人认为等事情结束后，一切会回到以前的方式。他们错了。我们不会回到‘旧’常态，我们必须打造一个‘新’常态。”
“复苏在望。这应该会推动我们继续努力...为了2,600万失业人民，我们必须要做到，”他说。“在复苏脆弱的情况下，我认为最大的下档风险是政治面。”
自从欧洲央行总裁德拉吉去年承诺将不计代价援助欧元区后，逼迫欧洲各国政府采取行动的压力已经降低。
欧洲成立银行联盟及加强财政联系的计划，内容也都遭到七折八扣。
巴罗索任期明年届满，他警告称，金融市场仍然不是很相信欧洲已经摆脱那些问题。
“在这场危机的现阶段，政府的工作是提供市场仍然缺少的确定及可预期性，”巴罗索称。“过去几年我们已经见识到，政府的决心一遭到质疑，立刻就会受到惩罚。”(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。