欧洲经济：欧盟执委会主席巴罗索警告不可让经济复苏脱离轨道

路透法国史特拉斯堡9月11日 - 欧盟(EU)执委会主席巴罗索周三呼吁，尽管欧盟逐渐走出危机状态，减轻了行动压力，但欧盟仍应巩固脆弱的经济复苏，他表示，政治动荡仍是最大风险。

巴罗索向欧洲议会发表年度“国情咨文”，尽管欧债危机已经大为缓和，他警告在失业率仍处于纪录高位之际不可过于自满，并呼吁“贯彻始终。”

“别搞错了，绝不可能再一切照旧，”他向欧洲议会表示。“有些人认为等事情结束后，一切会回到以前的方式。他们错了。我们不会回到‘旧’常态，我们必须打造一个‘新’常态。”

“复苏在望。这应该会推动我们继续努力...为了2,600万失业人民，我们必须要做到，”他说。“在复苏脆弱的情况下，我认为最大的下档风险是政治面。”

自从欧洲央行总裁德拉吉去年承诺将不计代价援助欧元区后，逼迫欧洲各国政府采取行动的压力已经降低。

欧洲成立银行联盟及加强财政联系的计划，内容也都遭到七折八扣。

巴罗索任期明年届满，他警告称，金融市场仍然不是很相信欧洲已经摆脱那些问题。