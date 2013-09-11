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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 17:50 BJT

路透基点：远东宏信2亿美元贷款筹组安排行银团--RLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，远东宏信一笔约2亿美元的的三年期贷款正在组成安排行银团。

据消息人士，约四家银行正在为此笔贷款进行内部授信审批。

先前已报导，远东宏信此前向一些银行发出提案邀请书(RFP)。

贷款资金用于一般企业用途。

去年12月，远东宏信签署了一笔三年期子弹式贷款，规模从最初的1.2亿美元增加至3.9亿美元。星展银行担任牵头行，最高综合收益为340个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。

远东宏信为香港上市公司，亦为中国国有企业中化集团的成员企业。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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