路透基点：远东宏信2亿美元贷款筹组安排行银团--RLPC

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，远东宏信一笔约2亿美元的的三年期贷款正在组成安排行银团。
据消息人士，约四家银行正在为此笔贷款进行内部授信审批。
先前已报导，远东宏信此前向一些银行发出提案邀请书(RFP)。
贷款资金用于一般企业用途。
去年12月，远东宏信签署了一笔三年期子弹式贷款，规模从最初的1.2亿美元增加至3.9亿美元。星展银行担任牵头行，最高综合收益为340个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码280个基点。
远东宏信为香港上市公司，亦为中国国有企业中化集团的成员企业。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。