欧洲汇市：英镑指数升至八个月高点，受英国失业数据激励

这些因素提振英镑兑美元 至1.5827美元，为2月8日以来最高。英镑兑欧元 也触及七个半月高点0.8383英镑，兑日圆 触及四年高点。英镑贸易加权指数 也升至82.6的八个月高位。

“英国数据持续表现较佳，英镑因此走高，”汇丰银行外汇分析师Daragh Maher说，“我们预计英镑兑欧元会比兑美元涨得要多。”

英镑隔夜拆借平均利率正在消化央行在15个月内首次加息的可能性。

英国央行总裁卡尼在发布前瞻性指引时承诺，在失业率跌到7%之前都会维持宽松政策和利率不变。他预计失业率到2016年底才能跌到7%。

分析师说，一系列良好经济数据促使投资人无视卡尼的表态。

“一切都是关乎信心，市场上存在大量被压抑的需求，”道富的欧洲、中东和非洲地区(EMEA)投资主管Bill Street说，“英国经济增长题材在我们看来很不错。”(完)