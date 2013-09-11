路透基点：恒基地产50亿港元贷款邀请银行以四个层级参贷--RLPC

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，恒基地产50亿港元(约合6.45亿美元)再融资贷款邀请银行以四个层级参贷。
这笔交易分为四年期部分和五年期部分，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码97.5和105基点。
银行根据以下层级受邀参贷：承贷5亿港元或10亿港元，四年期部分和五年期部分的综合收益分别为125基点和135基点。承贷3.5-3.9亿港元，综合收益分别为124和134基点。承贷2.5-3.4亿港元，综合收益分别为123和133基点。
每个部分都分为定期贷款和循环贷款。循环贷款有20基点的承诺费。
这笔无担保贷款的回复截止日期为9月30日。
筹得资金将为2011年签署、明年1月到期的一笔100亿港元贷款再融资。这笔贷款综合收益为80个基点，参贷银行包括中国农业银行、澳新银行、盘谷银行、中银香港、三菱东京日联银行、创兴银行、汇丰、瑞穗银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。