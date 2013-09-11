路透基点：恒基地产50亿港元贷款邀请银行以四个层级参贷--RLPC

路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，恒基地产50亿港元(约合6.45亿美元)再融资贷款邀请银行以四个层级参贷。

这笔交易分为四年期部分和五年期部分，利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)加码97.5和105基点。

银行根据以下层级受邀参贷：承贷5亿港元或10亿港元，四年期部分和五年期部分的综合收益分别为125基点和135基点。承贷3.5-3.9亿港元，综合收益分别为124和134基点。承贷2.5-3.4亿港元，综合收益分别为123和133基点。

每个部分都分为定期贷款和循环贷款。循环贷款有20基点的承诺费。

这笔无担保贷款的回复截止日期为9月30日。

筹得资金将为2011年签署、明年1月到期的一笔100亿港元贷款再融资。这笔贷款综合收益为80个基点，参贷银行包括中国农业银行、澳新银行、盘谷银行、中银香港、三菱东京日联银行、创兴银行、汇丰、瑞穗银行、华侨银行、渣打银行、三井住友银行、大华银行、永隆银行。(完)