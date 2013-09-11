CNH市场动态：中国经济回稳，即期汇价继续强势盘整

路透香港9月11日 - 中国经济的企稳让香港离岸人民币即期汇价 近日处于强势盘整，周三几近平盘，市场人士认为，近期交投较为清淡，若人民币中间价继续创出高位，则离岸即期还会保持强势。

“今天市场没什么波动，所以也没什么大单，市场貌似还是调整为主，若中国央行的中间价创出高位，估计CNH又能再涨一波。”一位外资银行交易员称。

今日人民币兑美元中间价 为6.1601元，距离此前所创6.1598的历史高点仅一步之遥。人民币兑美元即期 周三亦小幅盘整，截止本地时间5.10，报6.1185，较昨日6.1200亦仅小幅走高。

“即期市场非常安静，市场有大量的远期卖单，尤其是1年期的美元兑人民币远期外汇合约卖单涌现，听说后期还有不少期权卖单。”另一位银行交易员称。

中国数据表现增强投资人对中国经济的信心，认为已停止下滑，动能增强。多机构上调中国GDP增速预期，如德意志银行日前已把三季度GDP同比增幅预期从7.7%上调至7.9%，并将中国四季度GDP增长率预期由7.8%提高至8%。

美元兑日圆 一度高见100.55日圆，日内持平，但保留了过去几周的上行趋势。 印尼卢比及韩元周三下跌，在新兴亚洲货币之中跌幅居前，因投资人对本周稍早的升势了结获利，不过叙利亚情势缓和，为亚币提供支撑。

本地时间下午5:10时，离岸人民币 报6.1097，较上日尾盘的6.1100仅波动三个点子，盘中区间在6.1096-6.1136。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2250/80，上日尾盘为6.2210。(完)

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