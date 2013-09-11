台湾个股：开发金旗下工银持续调降台债部位，转进美元公司债

路透台北9月11日 - 台湾唯一一家工业银行金控--开发金控 旗下开发工业银行称，由于台债殖利率表现落后，已将台湾公债投资占比降至不及五成，并出脱台湾公司债及可转债部位，积极转进美元公司债。

开发工业银行副总经理黄信昌在一场投资人说明会上做出以上表示。同时他并指出，由于上半年殖利率弹升，影响债券资产净值约20.6亿台币，目前债券平均年限约4.5年，加计避险后年限缩短为3.3年，风险相对有限。

“全面出清台湾公司债转进美元债券!”他说。

截至今年第二季，开发工银有价证券总投资金额较去年底增加25%至831.5亿台币，债券部位约占95%，其中美元债券占比较去年底大幅提高32.5%至47.7%，台湾公债占比则大减21.6%至47.3%，而台湾公司债及可转债部位由去年底的11.7%降为0%。

黄信昌表示，转进美元公司债部位的净收益率可达90个基点，利差明显优于台债，逐渐调降利差较低的台湾公债及公司债部位。

至于市场关注并购商业银行进展，开发金总经理杨文钧则表示，目前开发金闲置多达200-300亿台币，因此并购不用再向股东要钱，希望透过并够建立另一个平台，并不否认媒体传闻对象都有接触过。

不过，杨文钧指出，主管机关对于工银金控旗下是否可以同时拥有工业银行及商业银行的看法仍有待讨论，对于并购并不会操之过急。

杨文钧日前也表示，将寻求非券商为主的大陆公司在上海或深圳合组证券公司，预估合资资本额约15亿人民币，将取得51%股权，并拟并购商银谋求转型。