中国资管：8月3,181款个人银行理财产品发行，债券类产品发行量小幅萎缩

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
* 建设银行发行数量排名第一
* 债券类产品发行量小幅萎缩
* 半年以上期限产品占比明显上升
* 收益率整体有所上升，但短期产品继续下降
* 4款结构性理财产品未实现预期最高收益
路透北京9月13日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财月报显示，2013年8月，共有115家银行发行了3,181款个人理财产品，发行银行数量较上月减少1家，产品发行数量环比下降3.64%。
建设银行 发行了366款，发行数量排名第一；7家银行的发行数量超过百款，其合计产品发行数量共计1,310款，市场占比总计41.18%。城商行发行量和市场占比继续攀升，股份制银行出现回落。
非保本浮动收益型产品共发行了2,231款，环比减少12款，市场占比上升2.19个百分点至70.14%，依然是最主要的产品收益类型；保本浮动收益型产品市场占比下降2.31个百分点至18.86%；保证收益型产品市场占比上升0.13个百分点至11.00%。
**债券类产品发行量小幅萎缩**
8月，组合投资类产品的发行力度有所增强，使其成为市场占比最高的投向类型，而债券类产品的发行量则小幅萎缩。
类型 发行量 环比变化 市场份额变化 市场份额
人民币债券类产品 1449 -83 -0.86个百分点 45.55%
外币债券类产品 52 -5 -0.09个百分点 1.63%
结构性产品 108 -22 -0.54个百分点 3.40%
信贷类产品 2 -3 -0.09个百分点 0.06%
票据资产类产品 55 +7 +0.27个百分点 1.73%
其他类产品* 1515 -14 +1.31个百分点 47.63%
* 包含组合类和未公布投向的产品。
**半年以上期限产品占比明显上升**
8月，短期产品发行力度减弱，半年以上期限产品占比明显上升。
期限 发行量 环比变化 市场占比 环比变化
1个月及以下期限 138 -18 4.34% -0.39个百分点
1个月至3个月（含） 1778 -96 55.89% -0.88个百分点
3个月至6个月（含） 752 -87 23.64% -1.78个百分点
6个月至1年期（含） 467 +84 14.68% +3.08个百分点
1年以上期限 44 +4 1.38% +0.17个百分点
此外8月发行了2款无固定期限产品，市场占比为0.06%。
**收益率整体有所上涨，但短期产品继续下降**
8月，各类型银行发行产品的平均预期收益率均有所上涨，其中区域性商业银行的上涨幅度更高。
银行类型 平均预期收益率 环比变动
股份制商业银行 4.61% 与上月持平
国有银行 4.48% +0.05个百分点
城市商业银行 4.87% +0.05个百分点
农村商业银行 4.69% -0.08个百分点
农村信用社 4.30% +0.10个百分点
外资银行 6.111% +0.90个百分点
从期限类型来看，3个月以下期限产品的收益率继续保持下降态势，而6个月以上期限产品则出现明显上涨。
期限类型 平均预期收益率 环比变动
1个月以下期限 3.72% -0.03个百分点
1个月至3个月（含） 4.61% -0.03个百分点
3个月至6个月（含） 4.79% +0.04个百分点
6个月至1年（含） 5.03% +0.28个百分点
1年以上期限 6.31% +0.23个百分点
从风险收益特征来看，非保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.91%，环比上升0.04个百分点；保本浮动收益型产品的平均预期收益率为4.25%，环比上升0.02个百分点；保证收益型产品的平均预期收益率为4.06%，环比上升0.05个百分点。
**4款结构性理财产品未实现预期最高收益**
研究所监测数据显示，上月到期银行理财产品共计3,734款，其中公布了到期收益率的产品有2,173款。公布了到期收益率的产品中，有4款未实现预期最高收益率。
招商银行 的“焦点联动系列之黄金表现联动（看跌）理财计划（104096）”的投资起始日为2013年5月31日，投资期限为90天，其挂钩标的为伦敦金银市场协会黄金现货下午定盘价。若黄金期末价格低于期初价格，则产品到期收益率为7.20%，否则产品到期收益率为0.40%。实际情况是，黄金期初价格为1,413.50美元/盎司，投资期内黄金价格出现上涨，因此产品到期仅获得预期最低收益率。
招商银行的“焦点联动系列之汇率表现联动（欧元看跌）理财计划（104074）”的投资起始日为2013年5月8日，投资期限为90天，其挂钩标的为欧元兑美元汇率。若汇率期末价格低于期初价格，则产品到期收益率为7.50%，否则产品到期收益率为0.40%。实际情况是，汇率期初价格为1.3089，投资期内汇率价格震荡上行，最终期末价格高于期初价格，因此产品到期仅获得预期最低收益率。
此外，该行发行的同系列产品——“焦点联动系列之汇率表现联动（欧元看跌）理财计划（104087）”也未实现预期最高收益率，其收益结构与前者类似，到期也仅获得预期最低收益率0.40%。
广发银行的“‘薪加薪16号’人民币理财计划（2013年第三十一期）”的投资起始日为2013年5月15日，投资期限为91天，其挂钩标的为美元兑港币汇率。若挂钩汇率期末价格不低于7.85，则产品到期收益率为4.50%；若挂钩汇率期末价格位于7.65和7.85之间，则产品到期收益率为3.80%；若挂钩汇率期末价格不高于7.65，则产品到期收益率为2.80%。实际情况是，美元兑港币汇率的期末价格等于7.76，因此产品到期收益率等于预期中等收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。