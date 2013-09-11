路透基点：中信资本同时筹办两笔贷款--RLPC

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港9月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中信资本控股有限公司除了先前报导过的一笔9亿港元两年期子弹式贷款案，目前还在办理一笔7.50亿港元(9,700万美元)三年期融资。
这笔7.50亿港元三年期贷款由中信银行国际牵头。贷款分为两部份，一为5亿港元定期贷款，另一笔为2.50亿港元循环贷款。
这笔新贷款的利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码300个基点。
承诺2亿港元的银行，获得综合收益355个基点，其中前端费用165个基点，承诺1亿港元的银行，综合收益345个基点，前端费用135个基点。
定期贷款设有55个基点的承诺费用，循环贷款则为80个基点。
消息人士表示，这笔7.5亿港元贷款的邀贷目标为台系银行。
另一方面，9亿港元两年期子弹式贷款，正由汇丰控股安排，贷款利率为Hibor加码243个基点。银行受邀参贷，可获得343个基点的综合收益，200个基点的前端费用。是次融资提供80个基点的承诺费。
这两笔贷款在7月中旬同时展开筹组，回覆期限是8月中。但消息人士指出，两笔贷款的回覆期限都延后。
根据中信资本官网，该公司成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。核心业务包括直接投资、房地产基金、结构融资、资产管理及创业投资，管理资金超过40亿美元。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
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