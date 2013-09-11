重温稿-更新版 1-台湾货币市场：外资汇入多令资金更充裕，短率稳于低位

* 外资汇入，连11日买超台股

* 月内短票奇缺

* 短率仍在低位

记者 高洁如

路透台北9月11日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。由于近日台币升值，外商汇入，令货币市场资金充裕，短率大致稳于低位。

资金调度人士表示，外商银行资金很多，甚至入市买短票，这令市场票量一直不够。此外，今日标售的中油95天期短票，得标利率在0.708-0.711%，也可见市场对短票的需求。

“最近外资有一些汇入，会用便宜的利率拆款。”一位本地大型银行交易员称。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超90.78亿台币，连11日买超共计783.81亿台币；上日为买超120.84亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.385%。今日区间在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率在0.38-0.60%，上日在0.38-0.42%。

**月内票源短缺**

在短票市场方面，票券商人士表示，由于9月底也是季底，部分银行因为财报因素，无法承做跨月的短票，因此落点在月内的短票需求很大，市场奇缺。

至于跨月的短票，情况就有些不同，一家大型票券商交易员认为，跨月的短票〞买盘就弱了〞，供需两方似稍向买方有利的情况。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.64%，均同于上日。只不过，部分大型银行跨月短票要求较高利率，达0.66%，也有所成交。

台湾央行今日共发行3,635.1亿台币存单，若相较存单到期金额3,637.3亿，存单发行余额减2.2亿台币。

本周央行存单到期总额为1兆5,790.85亿台币，落点分别为周四3,951.55亿以及周五的1,671.50亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为157亿台币，累计超额准备为732亿，加计前期1%的超额准备为1,521亿台币。

**债券RP利率稳在区间低位**

债券市场附买回(RP)成交利率持稳区间低位。交易商表示，今日整体资金情势平稳偏松，银行及投信端资金仍显宽裕，公债及公司债RP成交利率续处区间低位。

证券交易商认为，随着台债成交量表现疲弱，交易商资金缺口皆小，因此RP到期续做即可因应资金需求，加以台债利率上行风险增温，交易员多以短线交易居多，且短天期RP利率也比较好议价，因此交易商资金调度改为青睐承作短天期RP，预估本周RP成交利率可望维持在区间低位不变。

“ 还没感觉到中秋节前资金需求！”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，今日寿险端稍有解钱，不过投信及银行间资金水位偏高，周三调降RP成交利率后，这两周RP利率将先持稳在既有区间，待中秋节后资金情势再行调整。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。