更新版 1-中国经济：今年预期目标一定会实现，地方债务安全可控--总理

* 李克强：当前经济发展基本面向好，运行平稳

* 经济发展由高速转为中高速符合经济发展规律

* 面对货币市场短期波动，货币政策保持定力

* 正在采取措施有序规范和化解地方债务问题 (新增更多细节和背景)

路透北京9月11日 - 中国近期公布一系列亮丽经济数据后，国务院总理李克强周三表示，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，运行是平稳的；今年中国经济发展的预期目标和主要任务一定会实现。

今年夏季达沃斯论坛在大连举办，李克强发致开幕辞称，中国正在采取有针对性的措施，有序规范和化解中国地方政府性债务问题，“可以有把握地说，总体是安全可控的。”

“目前，世界经济形势仍然是错综复杂，有些发达经济体刚出现一些好的迹象，而一些新兴经济体又面临着下行等诸多压力。可以说是一波未平一波又起。受多重因素影响，中国经济增长速度也有所放缓，让世人瞩目。”他说。

不过李克强明确表示，中国今年经济社会发展的预期目标、主要任务一定会实现。同时，中国仍然保持着清醒的头脑，清醒地看到，目前经济回升的基础仍不牢固，不确定因素还很多。不能也绝不会掉以轻心，会用坚定的信心、毅力、智慧去克服困难和挑战，做好各种准备。

今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%左右。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示 “稳增长”政策效果初显。

李克强指出，7.5%左右的增速与过去中国两位数增长相比有所放缓，但从世界范围看，仍然是世界主要经济体当中的高速度。中国经济总量比过去明显增大，目前又进入了转型发展阶段，潜在增长率有所下降，经济增长由高速转为中高速符合发展规律。

在今年二季度经济增速降至7.5%的低位后，中国新领导层“稳增长”和“调结构”并举，出台一系列稳增长的举措，包括加快城轨等基建项目的审批建设，通过激活货币信贷存量支持实体经济发展，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，研究确定促进贸易便利化措施，部署改革铁路投融资体制等。

针对拉动经济的三驾马车之一的外贸方面，李克强表示，预计未来5年中国进口将达10万亿美元。此外他并称，同期，中国对外投资将超5,000亿美元。

**地方债务安全可控**

在货币政策方面，李克强认为，即使货币市场曾出现短期波动，但中国保持定力，不畏艰险，既不放松也不收紧银根。且在财政政策上，坚持不扩大赤字，而是调整支出结构，压缩行政开支，加快支出进度。

“重点是通过盘活存量、用好增量来支持实体经济发展和结构调整...对大家都很关心的中国地方政府性债务问题，我们正在采取有针对性的措施，有序规范和化解。可以有把握地说，总体是安全可控的。”他说。

因资金供需不匹配，6月下旬银行间市场隔夜及七天等主要回购利率 飙涨，加权利率均突破10%并创下历史新高，其中隔夜品种盘中最高更触到30%的“天价”。之后对于“钱荒”的反思一直并未停歇。