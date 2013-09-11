企业结盟：中银国际与俄罗斯天然气工业银行签署战略合作协定

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透香港9月11日 - 中国银行 旗下投行中银国际周三公布，已与俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank） 签署战略合作协定，涉及多方业务领域。
中银国际在一份声明中称，双方将在投资银行（包括企业融资、并购顾问等）、资本市场与证券交易、结构及杠杆融资、经纪服务、资产管理、直接投资、私人银行等业务领域展开合作。
俄气银行与中国银行集团过往的合作主要集中在国际结算和贸易融资领域，并分别于2008年和2009年签署了保理业务和融付达业务合作协定。而中银国际积极开拓俄罗斯企业赴港上市业务，先后担任了俄罗斯铝业<0486.HK、铁江现货 等俄国企业赴港上市的保荐人和簿记人角色。
俄气银行于1990年由世界最大的天然气公司--俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） 发起成立，按资产规模、存款总额和资本金规模计算均为俄罗斯第三大银行。该银行主要的公司业务集中于天然气、石油、石化、核能、电力、交通等行业领域。
中俄两国的能源合作近日取得实质进展，Gazprom与中国石油天然气集团公司签订期盼已久的天然气出口合同 。另据彭博的报导称，中石油有意入股西伯利亚东部一天然气田的少数股权。
中银国际于1998年在香港注册成立，在纽约、伦敦、香港、新加坡等国际金融中心设有分支机构，构建了同时覆盖国际国内市场的销售网路，与中国银行集团遍布全球的业务网路互相融合。（完） (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。