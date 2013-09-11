企业结盟：中银国际与俄罗斯天然气工业银行签署战略合作协定

路透香港9月11日 - 中国银行 旗下投行中银国际周三公布，已与俄罗斯天然气工业银行（Gazprombank） 签署战略合作协定，涉及多方业务领域。

中银国际在一份声明中称，双方将在投资银行（包括企业融资、并购顾问等）、资本市场与证券交易、结构及杠杆融资、经纪服务、资产管理、直接投资、私人银行等业务领域展开合作。

俄气银行与中国银行集团过往的合作主要集中在国际结算和贸易融资领域，并分别于2008年和2009年签署了保理业务和融付达业务合作协定。而中银国际积极开拓俄罗斯企业赴港上市业务，先后担任了俄罗斯铝业<0486.HK、铁江现货 等俄国企业赴港上市的保荐人和簿记人角色。

俄气银行于1990年由世界最大的天然气公司--俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） 发起成立，按资产规模、存款总额和资本金规模计算均为俄罗斯第三大银行。该银行主要的公司业务集中于天然气、石油、石化、核能、电力、交通等行业领域。

中俄两国的能源合作近日取得实质进展，Gazprom与中国石油天然气集团公司签订期盼已久的天然气出口合同 。另据彭博的报导称，中石油有意入股西伯利亚东部一天然气田的少数股权。