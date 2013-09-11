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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑至三周低点，受累于棕榈油产出增加

路透新加坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑至三周最低，产出增加恐推高本月库存的疑虑累及市场。

不过早间一些逢低承接买盘令跌幅受限，此外令人鼓舞的出口数据和官方数据表明8月库存增幅低于预期，这亦带来一些支撑。

"继昨日下滑后早间的市场出现一些逆转。不过产出强劲仍令人担心，且若需求不能跟上，那本月的库存恐怕会攀升，"一交易商说道。

11月合约 下滑0.9%，收报每吨2,330马币，为8月22日以来最低。

总成交量稀少，仅有26,753口，均量为35,000口。

据路透市场分析师王涛，从技术面看棕榈油期货可能会反弹至2,385马币，之后会再次下滑。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)

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