马来西亚期市：棕榈油期货下滑至三周低点，受累于棕榈油产出增加

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡9月11日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑至三周最低，产出增加恐推高本月库存的疑虑累及市场。
不过早间一些逢低承接买盘令跌幅受限，此外令人鼓舞的出口数据和官方数据表明8月库存增幅低于预期，这亦带来一些支撑。
"继昨日下滑后早间的市场出现一些逆转。不过产出强劲仍令人担心，且若需求不能跟上，那本月的库存恐怕会攀升，"一交易商说道。
11月合约 下滑0.9%，收报每吨2,330马币，为8月22日以来最低。
总成交量稀少，仅有26,753口，均量为35,000口。
据路透市场分析师王涛，从技术面看棕榈油期货可能会反弹至2,385马币，之后会再次下滑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。