东南亚股市：因经济前景改善多上涨，但印尼和新加坡市场则回落

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指 398.98 2.71 +0.68 -5.92 424.10 数 新加坡 3108.19 -15.70 -0.50 -1.86 3167.08 马来西亚 1768.48 3.53 +0.20 +4.71 1688.95 泰国 1411.18 18.01 +1.29 +1.38 1391.93 印尼 4349.42 -8.72 -0.20 +0.76 4316.69 菲律宾 6214.90 125.18 +2.06 +6.92 5812.73 越南 476.40 1.87 +0.39 +15.15 413.73 (完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。