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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 18:54 BJT

东南亚股市：因经济前景改善多上涨，但印尼和新加坡市场则回落

涨跌      当日    今年以来   2012年
                                   最新报价    点数     涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                               
 汤森路透东南亚指                    398.98      2.71     +0.68     -5.92    424.10
 数                                                                        
 新加坡                             3108.19    -15.70     -0.50     -1.86   3167.08
 马来西亚                           1768.48      3.53     +0.20     +4.71   1688.95
 泰国                               1411.18     18.01     +1.29     +1.38   1391.93
 印尼                               4349.42     -8.72     -0.20     +0.76   4316.69
 菲律宾                             6214.90    125.18     +2.06     +6.92   5812.73
 越南                                476.40      1.87     +0.39    +15.15    413.73
 
    (完)

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