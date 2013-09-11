投行观点：高盛预计其标普高盛商品价格指数的12个月回报为负

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透9月11日 - 高盛 调降对大宗商品回报的12个月预估，预测贵金属、农业和能源产品将下跌。
该行维持对大宗商品的“中性”投资建议，将对其标普高盛商品价格指数(S&P GSCI Enhanced Commodity Index)的回报预测调降为下滑2%，前次预测为升0.1%。
高盛周三发布报告称，这次12个月的回报预测包括贵金属将跌15%，农产品和能源分别跌7%和1%。
高盛称预计工业金属会涨2%。
“尽管地缘政治风险在8月底主宰了市场的资金流动情况，但随着叙利亚遭军事打击的可能性减退，石油和黄金价格已经回到8月中的水平，”高盛分析师Jeffrey Currie说，并补充称，预计未来一年间的回报将大致持平。
高盛维持对布兰特原油期货的12个月后价位预估在每桶105美元不变，称尽管叙利亚不确定性令价格仍偏向上行，但每桶125美元的区间是“不可持续的”，因经济合作暨发展组织(OECD)的战略石油储备充当了重要的备用产能。
高盛预计，明年布兰特原油较西德克萨斯原油的价格升水会在8-9美元之间。
高盛还表示，由于美国经济活动加速且货币政策立场没那么宽松，预计金价到2014年将下跌。(完) (编译 隋芬; 审校 徐文焰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。