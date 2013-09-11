版本:
中国
市场报道 | 2013年 9月 11日 星期三 19:34 BJT

投行观点：瑞银将Melco Crown Entertainment 目标价从5.50美元上调至6.50美元，评级为买入

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐