国际油市：亚洲燃料油价格在一个月低点附近陷于胶着

路透新加坡9月11日 - 亚洲380CST燃料油直接报价周三继续下滑，触及每吨595.59美元的一个月新低，尾随原油价格走疲。交易商称，从基本面来看，因需求乏善可陈，市场仍是供给过剩。

"高硫燃料油处于疲势，较上周几无变动，"一新加坡交易商说道。

另一新加坡交易消息人士对此表示赞同:"太多的船货涌入，油库都满了。"

此外，对低馏燃料油的需求亦减慢，因季节性需求减弱。“需求一直缓慢，不过还算良性。”一消息人士说道。

兴隆自维多手中买入20,000吨380-cst燃料油，船期定在10月1-5日，成交价格为每吨597美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻