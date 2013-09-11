国际油市：亚洲燃料油价格在一个月低点附近陷于胶着

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡9月11日 - 亚洲380CST燃料油直接报价周三继续下滑，触及每吨595.59美元的一个月新低，尾随原油价格走疲。交易商称，从基本面来看，因需求乏善可陈，市场仍是供给过剩。
"高硫燃料油处于疲势，较上周几无变动，"一新加坡交易商说道。
另一新加坡交易消息人士对此表示赞同:"太多的船货涌入，油库都满了。"
此外，对低馏燃料油的需求亦减慢，因季节性需求减弱。“需求一直缓慢，不过还算良性。”一消息人士说道。
兴隆自维多手中买入20,000吨380-cst燃料油，船期定在10月1-5日，成交价格为每吨597美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。