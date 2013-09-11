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市场报道 | 2013年 9月 11日 星期三 21:37 BJT

投行观点：摩根大通将HD Supply 评级从加码下调为中性，目标价从27美元下调为23美元

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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