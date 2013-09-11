表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.946%，投标倍数为2.86

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿9月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.946% 中值 2.908% 低值 2.860% 价格/得标 价格 96.187171 高值得标比率 12.35% 投标倍数 2.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,154,900 总投标 59,999,454,900 竞争性投标得标 20,939,200,000 非竞争性投标得标 54,954,900 FED附加 0
发行细节 发行日 2013/09/16 到期日 2023/08/15 CUSIP码 912828VS6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。