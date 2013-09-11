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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 01:07 BJT

表格：美国财政部标售10年期公债得标利率为2.946%，投标倍数为2.86

路透华盛顿9月11日 - 美国财政部称，其10年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率 高值 2.946% 中值 2.908% 低值 2.860% 价格/得标 价格 96.187171 高值得标比率 12.35% 投标倍数 2.86 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 21,000,154,900 总投标 59,999,454,900 竞争性投标得标 20,939,200,000 非竞争性投标得标 54,954,900 FED附加 0

发行细节 发行日 2013/09/16 到期日 2023/08/15 CUSIP码 912828VS6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选

(编译 利棣儿；审校　母红)

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