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市场报道 | 2013年 9月 12日 星期四 02:28 BJT

标题新闻：欧洲央行执委亚斯穆森称欧元区经济尚未到央行可迅速结束宽松货币政策的地步

路透9月11日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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