新西兰央行: 维持指标利率在2.5%不变，一如预期

路透惠灵顿9月12日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，且央行预计将保持指标利率不变直至年底，不过央行警告，明年将需要加息，以应对预期中的楼市和建筑业通胀压力攀升的情况。

接受路透调查的所有16名分析师此前均预期，央行将在本次会议上维持利率不变，有两位分析师预计下次升息是在今年第四季，余下的14名分析师预期央行将在明年第一季加息。

新西兰央行称，国内经济正在改善，且基督城震后重建工作正在加速，但央行对房价持续攀升，以及由此带来的通胀和金融稳定的风险表示担忧。

央行还对新西兰元汇率高企，及其对重新平衡经济造成的困难提出警告。

新西兰央行称，因美联储政策的不确定性，全球长期利率已经上升。央行称担心亚洲经济可能受到汇率降低和油价上涨的影响。(完)