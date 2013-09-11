新西兰央行: 维持指标利率在2.5%不变，一如预期

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透惠灵顿9月12日 - 新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变，一如市场预期，且央行预计将保持指标利率不变直至年底，不过央行警告，明年将需要加息，以应对预期中的楼市和建筑业通胀压力攀升的情况。
接受路透调查的所有16名分析师此前均预期，央行将在本次会议上维持利率不变，有两位分析师预计下次升息是在今年第四季，余下的14名分析师预期央行将在明年第一季加息。
新西兰央行称，国内经济正在改善，且基督城震后重建工作正在加速，但央行对房价持续攀升，以及由此带来的通胀和金融稳定的风险表示担忧。
央行还对新西兰元汇率高企，及其对重新平衡经济造成的困难提出警告。
新西兰央行称，因美联储政策的不确定性，全球长期利率已经上升。央行称担心亚洲经济可能受到汇率降低和油价上涨的影响。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。