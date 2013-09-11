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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 06:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月11日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         85.16     +0.60     +0.71   2110284
 搜狐                         66.14     +0.73     +1.12    725174
 网易                         74.03     +0.74     +1.01    798796
 百度                        147.31     +6.71     +4.77   6921417
 亚信科技                     11.49     -0.16     -1.37    178101
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   17.44     -0.04     -0.23   1405335
 路                                                      
 联电                          2.04     -0.02     -0.97     70938
 日月光                        4.71     +0.04     +0.86     49624
 硅品精密                      5.88     +0.02     +0.34    156455
 和信超媒体                    1.00     +0.00     +0.20      8817
 友达                          3.85     +0.02     +0.52     99489
 中华电信                     32.09     -0.32     -0.99     34769
 台湾国际航                   43.23     +0.58     +1.36   1876291
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     55.87     -1.53     -2.67    198554
 中国联通                     16.21     +0.09     +0.56    140935
 中国电信                     54.02     -1.17     -2.12     20928
 中芯国际                      3.65     -0.13     -3.44     30921
 电讯盈科                      4.36     -0.18     -3.96      6379
 
(完)

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