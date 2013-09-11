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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 06:20 BJT

更新版-纽约汇市：美元跌至近两周低位，市场担忧美联储政策前景

今日      上日      当日    今年以来   2012年
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 欧元/美元                     1.3309    1.3267     +0.32     +0.87    1.3194
 美元/日圆                      99.85    100.39     -0.54    +15.11     86.74
 欧元/日圆                     132.96    133.18     -0.17    +16.17    114.45
 美元/瑞郎                     0.9302    0.9347     -0.48     +1.61    0.9155
 英镑/美元                     1.5815    1.5733     +0.52     -2.68    1.6251
 美元/加元                     1.0319    1.0348     -0.28     +4.01    0.9921
 澳元/美元                     0.9328    0.9308     +0.21    -10.25    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2384    1.2398     -0.11     +2.56    1.2075
 欧元/英镑                     0.8415    0.8432     -0.20     +3.71    0.8114
 新西兰元/美                   0.8078    0.8066     +0.15     -2.47    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.9098    5.9170     -0.12     +6.23    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.8668    7.8509     +0.20     +7.17    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5180    6.5413     -0.36     +0.30    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.6801    8.6795     +0.01     +1.19    8.5777
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
       
      
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 (编译 母红; 审校 李军)

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