全球航运：波罗的海干散货运价指数续涨，海岬型和巴拿马型船运价支撑

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透9月11日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周三上涨逾5%，受助于海岬型船和巴拿马型船运价上涨。
乾散货运价指数涨87点至1,628点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 跳升176点，或5.41%，至3,431点，为2011年12月末以来最高。日均获利上涨2,638美元至29,674美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨55点或4.64%至1,241点。日均获利上涨451美元至9,949美元。
“由于需求持续高涨，干散货运价继续走强，海岬型船运价日获利已经涨到了近30,000美元，”GHS Research分析师Omar Nokta称。
“大量货船已获预订至加勒比海和南美地区，但也有很多预订货船‘可选择’去众多目的地。”(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。