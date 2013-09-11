全球航运：波罗的海干散货运价指数续涨，海岬型和巴拿马型船运价支撑

路透9月11日 - 波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 周三上涨逾5%，受助于海岬型船和巴拿马型船运价上涨。

乾散货运价指数涨87点至1,628点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跳升176点，或5.41%，至3,431点，为2011年12月末以来最高。日均获利上涨2,638美元至29,674美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨55点或4.64%至1,241点。日均获利上涨451美元至9,949美元。

“由于需求持续高涨，干散货运价继续走强，海岬型船运价日获利已经涨到了近30,000美元，”GHS Research分析师Omar Nokta称。