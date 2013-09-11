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债券 | 2013年 9月 12日 星期四 06:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，因制造业数据强劲缓解压力

路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周三从前日跌势反弹，因制造业产出数据优于预估，且本周发行的美元债券反响良好，支撑市场。

兰特兑美元一度升至日高9.8925，为8月15日以来高点，1551GMT时较周二纽约收盘价涨0.77%，报9.9030。

官方数据显示，7月制造业产出同比升5.4%，远超过市场预估的1.5%增幅，令周二疲弱的经常帐数据公布后兰特承受的压力缓解。

“我们目前基本处于区间波动，与其他新兴市场货币走势一致。大多数新兴市场货币兑美元今日均走升，兰特在其中表现并不突出，”ETM市场分析师Rob Price表示。

本周稍晚美国就业数据和零售销售数据将公布，且美联储下周召开政策会议，在此之前投资者相当谨慎。

公债价格上涨，20亿美元12年期公债的标售获得市场追捧，投标倍数接近4倍。

2026年到期指标公债收益率 跌9个基点至8.235%，2015年到期公债收益率 跌8.5个基点至6.105%。(完)

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