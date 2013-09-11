南非汇市：兰特兑美元反弹，因制造业数据强劲缓解压力

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透约翰内斯堡9月11日 - 南非兰特兑美元周三从前日跌势反弹，因制造业产出数据优于预估，且本周发行的美元债券反响良好，支撑市场。
兰特兑美元一度升至日高9.8925，为8月15日以来高点，1551GMT时较周二纽约收盘价涨0.77%，报9.9030。
官方数据显示，7月制造业产出同比升5.4%，远超过市场预估的1.5%增幅，令周二疲弱的经常帐数据公布后兰特承受的压力缓解。
“我们目前基本处于区间波动，与其他新兴市场货币走势一致。大多数新兴市场货币兑美元今日均走升，兰特在其中表现并不突出，”ETM市场分析师Rob Price表示。
本周稍晚美国就业数据和零售销售数据将公布，且美联储下周召开政策会议，在此之前投资者相当谨慎。
公债价格上涨，20亿美元12年期公债的标售获得市场追捧，投标倍数接近4倍。
2026年到期指标公债收益率 跌9个基点至8.235%，2015年到期公债收益率 跌8.5个基点至6.105%。(完)
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路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。