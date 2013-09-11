拉美汇市：巴西雷亚尔及墨西哥披索走贬，观望美联储会议

路透圣保罗9月11日 - 巴西及墨西哥货币周三走贬，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周会议之前采取更审慎的态度。

巴西雷亚尔兑美元 在连涨六日之后下跌0.46%，墨西哥披索 则是连涨三日后下跌0.10%。

其他拉美货币涨跌互见，其中哥伦比亚披索 升值0.75%。

新兴市场货币过去几个月波动性升高，因美联储料将缩减货币刺激，最快可能于本月展开，投资人预做准备。

美联储计画中的行动引发外资大举离开新兴市场，而这对许多国家的国际收支造成危险。美联储是否缩减刺激规模取决于美国就业市场是否出现更强劲复苏。

美国上周公布的就业数据弱于预期，令人揣测美联储可能延后缩减买债计画，让新兴市场货币在过去数日获得支撑。

巴西经纪商XP Investimentos研究主管Caio Sasaki表示，“今天(美元兑新兴市场货币)升值是很自然的，是从过去几个交易日的走势回升。”

美联储将于9月17及18日召开会议。(完)

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