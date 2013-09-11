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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 06:27 BJT

全球外汇市场9月12日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0130 - 澳洲8月就业与失业数据

-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在拉脱维亚央行组织的欧元会议上讲话

0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数

0645 - 法国8月消费者物价调和指数(HICP)

0700 - 西班牙8月通胀数据

0800 - 意大利7月工业生产

0900 - 欧元区7月工业生产

0900 - 意大利8月消费者物价指数(CPI)

0900 - 英国央行总裁卡尼，以及央行货币政策委员会委员费希尔、迈尔斯和麦卡弗蒂赴议会财政委员会就8月通胀报告听证

1230 - 加拿大7月新屋价格

1230 - 美国8月进出口物价

1230 - 美国一周初请失业金人数

1300 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参与欧洲央行、英国央行和法国央行主办的讨论会，主题是四年来OTC衍生品改革所取得的成果

1800 - 美国8月联邦预算

2030 - 美联储一周资产负债情况

2245 - 新西兰8月食品价格指数

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 白云)

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