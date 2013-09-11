全球外汇市场9月12日主要消息

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
(除特别说明外，均为GMT时间)
0130 - 澳洲8月就业与失业数据
-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在拉脱维亚央行组织的欧元会议上讲话
0600 - 德国8月趸售(批发)物价指数
0645 - 法国8月消费者物价调和指数(HICP)
0700 - 西班牙8月通胀数据
0800 - 意大利7月工业生产
0900 - 欧元区7月工业生产
0900 - 意大利8月消费者物价指数(CPI)
0900 - 英国央行总裁卡尼，以及央行货币政策委员会委员费希尔、迈尔斯和麦卡弗蒂赴议会财政委员会就8月通胀报告听证
1230 - 加拿大7月新屋价格
1230 - 美国8月进出口物价
1230 - 美国一周初请失业金人数
1300 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利参与欧洲央行、英国央行和法国央行主办的讨论会，主题是四年来OTC衍生品改革所取得的成果
1800 - 美国8月联邦预算
2030 - 美联储一周资产负债情况
2245 - 新西兰8月食品价格指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。