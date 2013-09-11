澳新经济指标预测--9月12日-9月19日****

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 9月9日当周 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 8月 增加1 减少1.02 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.67 就业参与率 65.2% 65.1% 失业率 5.8% 5.7% 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 8月 -- +0.5% 9月13日(五) 暂无重要数据 9月16日当周 9月16日(一) 暂无重要数据 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字6.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) -- 赤字100.8 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +2.4% 9月19日(四) 暂无重要数据 (完)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。