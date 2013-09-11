《综述》各国加大外交努力，以把叙利亚化武置于国际管控

* 联合国调查人员指称叙利亚政府军参与两次屠杀

* 安理会特使将在联合国开会

* 美国国务卿和俄罗斯外长将在周四会晤

* 俄罗斯议会敦促美国放弃对叙利亚动武

路透日内瓦/联合国9月11日 - 周三，为了把叙利亚将化学武器置于国际管控，各国进一步加大了外交努力。同时，联合国调查人员得出结论称，叙利亚政府军几乎确定要为5月的两次屠杀负责。发生在这场残酷内战中的这两次屠杀杀害了多达450名平民。

美国国务院称，国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)通了电话，一天后他们将在日内瓦会面，力图在清除叙利亚化学武器方面达成共同策略。

在纽约，联合国安理会五个常任理事国--美国、英国、中国、法国和俄罗斯的特使将开会讨论俄罗斯的提案，即要求叙利亚政府交出化学武器。

美国、法国和英国外交官在五方会谈前进行了磋商，以协调立场。路透周二看到法国拟定的一份决议草案称，叙利亚必须在最后期限前交出化学武器，否则将面临惩罚措施。该草案遭到俄罗斯的反对。

美法英三国正努力把各自的意见整合成他们都赞同的一份草案，然后提交给俄罗斯和中国。“我认为我们将(在美法英之间)达成一致，”三国之一的一位外交官称。该外交官要求不具名。

奥巴马总统周二在一演说中表示，他已经要求国会延后就他要求授权出兵叙利亚的提案进行表决，以等待外交运作的结果，他称仍须保留此一威胁以便让叙利亚配合。

美国多位国会议员表示，如果外交途径解决失败，参议院可能最快在下周表决授权出兵提案。奥巴马出兵计画在国会苦于取得支持。

美国国务院发言人Jen Psaki表示，克里在日内瓦停留期间计画与联合国阿拉伯联盟代表Lakhdar Brahimi会面。他并称美国和俄罗斯在日内瓦至少将举行两日会谈，甚至可能更长。

国际文传电讯社报导引述一名俄罗斯消息人士谈话指出，俄罗斯向美国提出将叙利亚化学武器纳入国际监管，并有意在日内瓦会议上讨论这个议题。

一联合国调查小组在日内瓦发布一份报告中，记录了叙利亚八次大规模屠杀事件，当中有七件归咎于阿萨德的部队，提醒世人叙利亚发生的残暴行为与日俱增。

该调查小组由巴西的Paulo Pinheiro所领导，呼吁联合国安理会让犯罪者为其挑起战争及反人类等罪行负责。