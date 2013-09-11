美国与加拿大经济指标预测--9月12日-9月19日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 9月9日当周 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.1% +0.2% 1230 美国进口物价(较前月) 8月 +0.4% +0.2% 出口物价(较前月) +0.1% -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月7日当周 33.0 32.3 初请失业金人数四周均值(万人) -- 32.85 续请失业金人数(万人) 8月31日当周 296 295.1 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,500 赤字976 9月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大产能利用率 第二季 80.6% 81.1% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.3% +2.1% 美国核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% 1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.2% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.5% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 82.0 82.1 美国路透/密西根大学消费者现况指数 94.8 95.2 美国路透/密西根大学消费者预期指数 74.0 73.7 1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.2% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 9月6日当周 -- 131.5 9月16日当周 9月16日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 9.10 8.24 1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.3% 持平 制造业产出(较前月) +0.3% -0.1% 产能利用率 77.8% 77.6% 9月17日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月14日当周 -- +1.5% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.0% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期 -- +1.7% ) 1230 美国实质所得 8月 +0.1% -0.5% 1230 加拿大制造业销售 7月 -- -0.5% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月14日当周 -- +4.6% 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出190 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指 9月 60 59 数 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2% 9月18日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 9月13日当周 -- -- 美国再融资指数 -- -- 1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 91.3 89.6 建筑许可年率(万户) 95 95.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)联邦基金利 -- -- -- 率 9月19日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国经常账收支(亿美元) 第二季 赤字968 赤字1,061 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月14日当 -- -- 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 9月7日当周 -- -- 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 7月 -- -2.8% 1400 美国成屋销售年率(万人) 8月 534 539 1400 美国领先指标 8月 +0.4% +0.6% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 正10.1 正9.3 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 8月 -- 1.00 (完)