金砖国家：9月11日股汇市收盘纵览

路透9月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月11日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报991.94点。

中国股市：沪综指再创三个月收盘新高但涨幅放缓，近期领涨板块休整

香港股市：恒指收低0.2%，五个交易日来首度下跌

中国汇市：人民币窄幅震荡后微收升，观望中间价短期能否创新高

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拉美股市：巴西股市下滑，不过商品出口商和钢铁厂商延续近期涨势，抵消了住宅建筑商的跌势。指标Bovespa指数 收低0.76%至53,570.46点。商品价格走坚曾推动该指数在最近几日升至逾三个月高点，受到中国经济增长前景改善的助推。

拉美汇市：巴西雷亚尔及墨西哥披索走贬，观望美联储会议

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南非股市：收低，AngloGold Ashanti等黄金生产商领跌，该类股因现货金价格触及三周低位而连挫第二天；不过制药商在外资买盘和强劲获利的提振下走高。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下滑0.39%，报38,933.58点。综合指数 跌0.29%，报43,419.32点。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因制造业数据强劲缓解压力

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印度股市：微升，连续第五日录得涨幅，得益于外资持续买入提振部分最近表现不佳的绩优股，不过其他一些个股遭遇获利卖压打击。指标BSE指数 升0.35点，报19,997.45，较周二收盘价几无变动。NSE指数 涨0.28%，或16.40点，报5,913.15点，收在5,900点的重要心理水准上方，且为7月24日以来最高收位。

印度汇市：印度卢比升至三周高点，涨势延续至第五日，由于随着卢比继续回升，企业抛售美元。卢比兑美元收报63.38/39，周二收报63.84/85。卢比盘中一度升至63.0575的8月19日以来最高。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,394.030点。MSCI明晟俄罗斯指数 升0.33%至774.60点。