《中国报摘》--中国证券报9月12日

* 头版头条:

--国务院总理李克强表示，金融体制改革下一步要积极稳妥地推进利率、汇率的市场化，逐步推进人民币资本项下可兑换，推进金融机构的改革，特别是要放宽市场准入，并积极推动多层次资本市场的培育发展，提高直接融资比重。

* 其他:

--业内人士日前透露，互联网巨头百度近期与华夏基金等规模居前的基金公司沟通，为百度平台定制基金产品。百度向基金公司提出的需求是，只在百度销售，希望产品能有足够的吸引力，力求高收益、低风险、流动性好。

--由北京国际信托有限公司主导的土地流转信托产品近期有望推出，涉及的土地范围覆盖多个省份。

--发改委副主任张晓强透露，4G牌照将很快发放。

--工信部副部长苏波指指出，工信部正会同有关部门加大查处稀土违法开采和污染治理的力度，组建稀土产业大集团的最终结果将在年底之前出炉。

--证监会公示信息显示，嘉实基金公司的新兴市场双币分级债券型基金募集申请于9月4日获批，这是国内市场上首只双币分级基金。

--辽宁成大 公告，拟以13.26元人民币/股的价格向史玉柱控股的巨人投资和铁矿石进口商上海海博鑫惠发行不超过14,000万股，募集资金不超过18.564亿元，用于投资新疆宝明油页岩综合开发利用项目。

--据估计，内蒙鄂尔多斯市目前的大面积存量房消化至少要三五年甚至更长时间。鄂尔多斯政府已经开始行动，一方面大规模引进非煤产业项目，另一方面酝酿启动庞大的人口迁移计划。