美国个股：华尔街对苹果iPhone新品不买账，股价重挫

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
“没有宣布任何革命性的特色。新款手机具备指纹扫描和新色彩，但是诸如不同屏幕尺寸等更重要的特点，似乎还没有准备好。对于一家以推出杀手级产品或战略而着称的公司而言，这一结果不如预期，”Luschini称。
苹果股价在Nasdaq下跌5.4%，收于一个月低点467.71，此前至少有三家券商下调了它们对该公司股票的评级。但是，自7月初市场开始期待苹果新款机型以来，该公司股价已上涨18%。
中国是苹果在美国之外的最大市场，对该公司的增长前景至关重要。第二季，苹果在华市场份额跌至5%，排名降至第七位，不仅低于三星，也不如联想 、中兴 等本土品牌。
初步迹象显示，中国市场对苹果新款机型反应不温不火。门户网站新浪网对35,000名中国消费者进行调查，只有2.6%的受访者称会考虑购买5c。
华尔街正指望苹果能很快与中国移动 敲定合作关系，为iPhone带来超过7.4亿潜在消费者。令部分投资者失望的是周二并未宣布该合作达成。
不过，根据IHS iSuppli的初步预估，iPhone 5c全部组件的成本为165美元。相比之下，上一代iPhone 5的组件成本为199美元，而三星顶级智能手机Galaxy S4则为236美元。这表明如有必要，该机型也有降价空间。
部分分析师表示，苹果股价在周三的下跌可能有些过度。
Cowen and Co分析师Timothy Arcuri称5c“并非是一款低毛利手机”，并指出苹果与日本NTT DoCoMo Inc 建立了新合作关系，且料将与中国移动结盟，这将支撑市场对苹果2014年的获利预估太低的观点。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 张明钧)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。