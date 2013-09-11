版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 07:29 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将买超240万股

路透东京9月12日 - 以下为日本股市周四开市前，六家外资券商的下
单情况：       
                        
 日股(单位：百万股
 )
 
 买单         14.6
 卖单         12.2
 -----------------
 净买          2.4
 单     
   (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐