东北亚情势：卫星图像显示朝鲜已重启宁边核反应堆--美国研究机构

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透华盛顿9月11日 - 美国一家研究机构周三称，卫星图像显示朝鲜(北韩)已经重启宁边核设施中一座能制造武器级钚的核反应堆。
约翰·霍普金斯大学高等国际研究学院的美韩研究所称，一张8月31日拍摄的卫星图像显示，生产钚反应堆的蒸汽轮机和发电机所在位置附近，有一栋建筑有白色蒸汽排出。
“从蒸汽呈现的白色和排量看，可以推测发电系统就要启动了，表明反应堆正在或接近开始运转，”该研究所称。
报告还称，这处核反应堆一年能生产6公斤钚。
联合国国际原子能总署(IAEA)周三没有立即对此置评。
美国国务院东亚暨太平洋事务局的发言人拒绝对该报告置评，称因政策规定不能对情报事项发表评论，但其表示，朝鲜的“核计划仍然令人严重关切”。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。