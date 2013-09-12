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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 10:13 BJT

澳洲数据：8月就业人口意外减少1.08万人，路透预估为增加1万人

路透悉尼9月12日 - 澳洲统计局周四公布7月就业数据显示：

* 澳洲8月经季节调整就业人口减少1.08万人(路透调查预估为增加1万人)

* 8月全职就业人口减少2,600人，兼职就业人口减少8,200人

* 8月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为5.8%)

* 8月经季节调整的就业参与率为65.0%(路透调查预估为65.2%)

以下为详细数据:

8月

失业率% 5.8

就业人数(百万人) 11.637

失业人数(人) 714,100

就业参与率% 65.0

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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