中国企业：华为预计未来五年每年营收增长10%

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透斯德哥尔摩9月11日 - 中国电信设备公司华为 周三表示，预计其营收将在2012年350亿美元的基础上，未来五年内每年增长10%。
“这一增长将主要来自消费类设备和企业产品，”华为的西欧销售副总裁Gaston Khoury在斯德哥尔摩的媒体发布会上称。
华为称，这种多元化将意味着，载波网络在总销售中的份额将从2012年的73%降到2017年的60%左右。该公司在移动网络领域的主要对手是瑞典的爱立信(易利信,Ericsson) 。
该公司在7月表示，上半年营收为1,138亿元人民币(185.9亿美元)，2013年全年营收料将增长10%。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。