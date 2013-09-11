EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，库欣原油库存连续第十周减少

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约9月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存小幅下滑，而俄克拉荷马州库欣的原油库存则连续第十周下滑。
美国整体原油库存在9月6日止当周减少21.9万桶，降幅远低于分析师原预估的减少150万桶。
库欣原油库存减少近64万桶至3,412万桶，为2012年2月以来最低水准。库欣在前九周每周平均减少165万桶库存。
炼厂产能利用率增加0.8个百分点至92.5%，原油进口每日减少23.8万桶，至796万桶。
油品库存在当周增加，汽油库存增加近170万桶，分析师原预估为减少130万桶。
馏分油库存增加近260万桶，分析师原预估为增加50万桶。
“炼厂活动增加，而原油基本上仍算持平，”Excel Futures总裁Mark Waggoner称，随着夏季驾车出游季结束，汽油需求应会开始下滑。
“我会将这份报告视为偏空。”(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。