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货币新闻 | 2013年 9月 12日 星期四 07:59 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存下滑，库欣原油库存连续第十周减少

路透纽约9月11日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存小幅下滑，而俄克拉荷马州库欣的原油库存则连续第十周下滑。

美国整体原油库存在9月6日止当周减少21.9万桶，降幅远低于分析师原预估的减少150万桶。

库欣原油库存减少近64万桶至3,412万桶，为2012年2月以来最低水准。库欣在前九周每周平均减少165万桶库存。

炼厂产能利用率增加0.8个百分点至92.5%，原油进口每日减少23.8万桶，至796万桶。

油品库存在当周增加，汽油库存增加近170万桶，分析师原预估为减少130万桶。

馏分油库存增加近260万桶，分析师原预估为增加50万桶。

“炼厂活动增加，而原油基本上仍算持平，”Excel Futures总裁Mark Waggoner称，随着夏季驾车出游季结束，汽油需求应会开始下滑。

“我会将这份报告视为偏空。”(完) (编译 王冠中; 审校　戴素萍)

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