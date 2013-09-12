主要国家经济指标预测--9月13日****

《汇市简讯》欧洲开盘：美元兑主要货币涨跌不一
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
路透9月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产 7月修正值 -- +3.2% 0430 日本产能利用率指数(较前月) 7月 -- -2.3% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- 持平 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- -0.5% 欧元区就业人口(较上年同期) -- -1.0% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差173 1230 加拿大产能利用率 第二季 80.6% 81.1% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.2% 持平 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.3% +2.1% 美国核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PPI(较上年同期) +1.3% +1.2% 1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.2% 美国扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.5% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 82.0 82.1 美国路透/密西根大学消费者现况指数 94.8 95.2 美国路透/密西根大学消费者预期指数 74.0 73.7 1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.2% 持平 1430 美国ECRI一周领先指标 9月6日当周 -- 131.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2350 日本机械订单(较前月) 7月 持平 +2.4% 日本机械订单(较上年同期) +6.5% +7.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超665 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,854 -- 9月12日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 -- 韩国央行指标利率 9月 2.50% 2.50% 0130 澳洲就业人口变化(万人) 8月 减少1.08 增加1 澳洲全职就业人口变化(万人) 减少0.26 -- 澳洲就业参与率 65.0% 65.2% 澳洲失业率 5.8% 5.8% 0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 8月 -0.6% -- 德国趸售(批发)物价指数(较上年同期) -1.7% -- 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.5% +0.5% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.0% +1.0% 0800 意大利工业产出(较前月) 7月 -1.1% +0.3% 意大利工业产出(较上年同期) -4.3% -2.5% 0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 -1.5% +0.1% 欧元区工业生产(较上年同期) -2.1% -0.1% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.4% +0.3% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.1% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.2% +1.2% 期) 1230 加拿大新屋价格(较前月) 7月 +0.2% +0.1% 1230 美国进口物价(较前月) 8月 持平 +0.4% 美国出口物价(较前月) -0.5% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月7日当周 29.2 33.0 美国初请失业金人数四周均值(万人) 32.1 -- 美国续请失业金人数(万人) 8月31日当周 287.1 296 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 1,479.2 赤字1,500 2245 新西兰食品价格指数(较前月) 8月 -0.5% -- (完)
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%
* 美元指数远高于11月时的水平，但因经济数据和美联储官员讲话而承压 * 投机客减持美元净多仓--IMM数据 * 日本央行短观调查报告显示，大型制造业者预计日圆将走强 路透东京4月3日 - 美元周一在亚洲市场走势不稳，因部分表现不佳的美国经济数据以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话，基本未向投资者提供增持美元曝险部位的动力。 美元指数 微升至100.400。该指数上周触及11月11日以来最低水准98.858，因之前美国总统特朗普的医改议案遭遇挫折。 “美元上周因月底买盘而获得一些支撑并脱离低位，但整体承压之势并未改变，”大和证券驻东京首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi说。 “本周投资者将等待周五美国非农就业报告，若数据逊于预期，打压美元的程度会更甚于数据好于预期时对美元的拉抬，”他强调市场对于美联储未来一年升息步伐的预期已经变得谨慎。 路透调查中受访经济分析师预测，美国3月就业岗位料增加18万个。 周一公布的日本央行短观调查报告显示，日本大型制造业者预测在
路透4月3日 - 亚币周一小升，韩国贸易数据乐观推升韩元，且印度卢比和泰铢升至2015年以来最高。 韩元/美元涨0.5%，引领新兴汇市涨势，此前数据显示韩国3月出口增幅超预期，受惠于全球市场需求强劲。 泰铢兑美元 触及约34.285的逾20个月高点，突显出亚币的普遍强势。 “目前对亚币最重要的事情是亚洲的经济状况稳定，”Brown Brothers Harriman驻东京的外汇策略师Masashi Murata说。 Murata补充指出，以贸易顺差和经常帐盈余为表现的稳健经济基本面在帮助支撑韩元和泰铢等亚币。 美元指数周五从两周高位回落之后，亚币走扬。美元指数最新约报100.41，低于周五高位100.65。 纽约联储总裁杜德利周五称，美联储可能最早今年就开始缩减资产负债表，这比大多数分析师预计的都要早，但他也表示不急于收紧货币政策。 周五出炉的美国经济数据好坏参半。美国2月消费者支出增幅微小，受所得税退税款延迟支付影响。不过年通胀率