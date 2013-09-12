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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--9月13日****

路透9月13日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月13日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 0430      日本工业生产                                    7月修正值            --          +3.2%
 0430      日本产能利用率指数(较前月)                            7月            --          -2.3%
 0715      瑞士生产者/进口物价(较前月)                           8月            --           持平
           瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                      --          +0.5%
 0900      欧元区就业人口(较前季)                             第二季            --          -0.5%
           欧元区就业人口(较上年同期)                                           --          -1.0%
 0900      欧元区贸易收支(亿欧元)                                7月            --        顺差173
 1230      加拿大产能利用率                                   第二季         80.6%          81.1%
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                       8月         +0.2%           持平
           美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                               +1.3%          +2.1%
           美国核心PPI(较前月)                                               +0.1%          +0.1%
           美国核心PPI(较上年同期)                                           +1.3%          +1.2%
 1230      美国零售销售(较前月)                                  8月         +0.4%          +0.2%
           美国扣除汽车零售销售(较前月)                                      +0.3%          +0.5%
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数                 9月初值          82.0           82.1
           美国路透/密西根大学消费者现况指数                                  94.8           95.2
           美国路透/密西根大学消费者预期指数                                  74.0           73.7
 1400      美国企业库存(较前月)                                  7月         +0.2%           持平
 1430      美国ECRI一周领先指标                           9月6日当周            --          131.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 2350      日本机械订单(较前月)                                  7月          持平          +2.4%
           日本机械订单(较上年同期)                                          +6.5%          +7.6%
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                             前周       卖超665             --
           外资投资日本股票(亿日圆)                                      买超1,854             --
 
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 --        韩国央行指标利率                                      9月         2.50%          2.50%
 0130      澳洲就业人口变化(万人)                                8月      减少1.08          增加1
           澳洲全职就业人口变化(万人)                                     减少0.26             --
           澳洲就业参与率                                                    65.0%          65.2%
           澳洲失业率                                                         5.8%           5.8%
 0600      德国趸售(批发)物价指数(较前月)                        8月         -0.6%             --
           德国趸售(批发)物价指数(较上年同期)                                -1.7%             --
 0645      法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)              8月终值         +0.5%          +0.5%
           法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.0%          +1.0%
                                                                                    
 0800      意大利工业产出(较前月)                                7月         -1.1%          +0.3%
           意大利工业产出(较上年同期)                                        -4.3%          -2.5%
 0900      欧元区工业生产(较前月)                                7月         -1.5%          +0.1%
           欧元区工业生产(较上年同期)                                        -2.1%          -0.1%
 0900      意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                 8月终值         +0.4%          +0.3%
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                             +1.2%          +1.1%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                             持平           持平
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同                           +1.2%          +1.2%
           期)                                                                      
 1230      加拿大新屋价格(较前月)                                7月         +0.2%          +0.1%
 1230      美国进口物价(较前月)                                  8月          持平          +0.4%
           美国出口物价(较前月)                                              -0.5%          +0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                   9月7日当周          29.2           33.0
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                   32.1             --
           美国续请失业金人数(万人)                      8月31日当周         287.1            296
 1800      美国联邦预算(亿美元)                                  8月       1,479.2      赤字1,500
 2245      新西兰食品价格指数(较前月)                            8月         -0.5%             --
    (完)

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