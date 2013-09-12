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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 08:04 BJT

日本数据：7月核心机械订单较前月持平，分析师预估为增长2.4%

7月核心机械订单较上年同期增长6.5%，分析师此前预计为增长7.6%。核心订单是波动性较大的数据，被认为是衡量未来六到九个月资本支出的指标。

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(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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