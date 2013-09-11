重温稿-《中国新债预测》农发行两年固息债利率预测均值为4.68%，五年期4.77%

* 招标品种：农发行两年和五年期固息债

* 招标时间：周四(12日)10:00-11:00

* 招标金额：两年和五年期分别为至多80和100亿元人民币

* 预测区间：4.63%-4.75%；4.74%-4.82%

* 预测均值：4.68%；4.77%

* 受访人数: 7位(银行、券商）

路透上海9月11日 - 中国农业发展银行周四将招标发行两期固息债，期限两年和五年。路透调查显示，近期新债供给偏多，增大利率上行压力。今日上午招标的七年续发国债结果走高，进一步加重一级市场悲观情绪，明日两期债利率高于二级应是大概率事件，预测均值分别为4.68%和4.77%。

财政部稍早招标续发行的七年期国债，因被视为国债期货最便宜可交割券(CTD)热门券种而备受关注。不过一级市场的疲弱预期，导致中标收益率走高，二级市场收益率亦有明显上行。

北京一大型银行交易员认为，近来新债供给压力较重，加之受七年续发国债结果走高影响，明日农发两期债利率料高于二级，“得往高了看。”

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新报在4.5874%和4.6850%。

但也有交易员指出，虽然一级市场利率高企趋势一时难改，但在资金面相对稳定的情况下，不排除明日两年期限品种需求会略好。

仅利率债方面，本周以来，已有国开行发行了两期浮息债，财政部续发了一期七年固息债，铁路总公司两期债。除明日农发行债外，周五还有一期30年国债，以及进出口行的两期债。