东京汇市：美元承压，因市场预期美联储不会大规模缩减购债

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
* 美元兑一蓝子货币触及两周低点
* 市场似乎正调仓应对美联储不会大规模缩减购债的预期
* 亚洲新兴市场货币关注央行会议
路透悉尼9月12日 - 美元兑一蓝子货币周四亚洲盘初在两周低点附近挣扎，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将会大规模缩减购债的怀疑情绪增强，因此继续了结近期涨势的获利。
美元指数 守在81.518，隔夜最低跌至81.445。该指数已经跌破200日移动平均线，自9月5日触及的七周高点已经下跌逾1%。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。