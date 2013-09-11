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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 07:59 BJT

东京汇市：美元承压，因市场预期美联储不会大规模缩减购债

* 美元兑一蓝子货币触及两周低点

* 市场似乎正调仓应对美联储不会大规模缩减购债的预期

* 亚洲新兴市场货币关注央行会议

路透悉尼9月12日 - 美元兑一蓝子货币周四亚洲盘初在两周低点附近挣扎，因市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周将会大规模缩减购债的怀疑情绪增强，因此继续了结近期涨势的获利。

美元指数 守在81.518，隔夜最低跌至81.445。该指数已经跌破200日移动平均线，自9月5日触及的七周高点已经下跌逾1%。

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