东京汇市：美元承压，因市场预期美联储不会大规模缩减购债

港报财经评论：特式股问前程，兴衰4月分晓--信报4月3日
3月最后一个交易日，道指回软跌了65点，强势的科技股微跌了2点。总计2017年第一季，纳指累计大涨9.8%，道指升4.6%，标普500指数上涨了5.5%。首季美股升市，很大程度是市场憧憬特朗普上台后将推行的税改、去监管化和大增基建支出，但新医改一役失利后，市场开始对这位新任总统的其他政策信心动摇。
美元兑日圆 报99.92，自100.62日圆的高位回落。不过，本周汇价仍上扬0.8%。
欧元兑日圆 的升势也已经降温，从133.37附近的16周高点下滑至132.94。
商品货币表现良好，新西兰元获得进一步提振，因新西兰央行稍早表示明年将可能需要上调利率。
新西兰元兑美元 跳升至近四周高位0.8137，带动本周升幅扩大至1.6%。澳元兑美元 亦持于接近0.9324的11周高点，本周至今累计上涨1.5%。
澳元进一步上扬将取决于0130GMT出炉的澳洲就业数据的表现。预估中值为8月就业人口增加1万人，失业率小幅升至5.8%。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)
3月最后一个交易日，道指回软跌了65点，强势的科技股微跌了2点。总计2017年第一季，纳指累计大涨9.8%，道指升4.6%，标普500指数上涨了5.5%。首季美股升市，很大程度是市场憧憬特朗普上台后将推行的税改、去监管化和大增基建支出，但新医改一役失利后，市场开始对这位新任总统的其他政策信心动摇。
0033GMT * 欧元/日圆表现不佳，周五跌至118.565，即将测试周线图一目均衡基准线 * 上周多数时间交投介于55周移动均线和周线图一目均衡转换线之间--本周这两条线分别在118.88和120.56 * 下一支撑位在基准线118.34和2月27日所创年内低点118.26 * 若破位将测试周线图云区底部116.05 * 欧洲央行上周的表态不及预期强硬，相反美联储将继续升息 * 英国退欧和法国大选也令人担心，近期欧元几乎看不到利多因素 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透东京4月3日 - 日本央行周一公布的短观调查报告显示，日本3月大型制造业者信心连续第二个季度改善，显示由日本出口带动的经济复苏惠及范围扩大。