东京汇市：美元承压，因市场预期美联储不会大规模缩减购债

《汇市简讯》欧元/日圆跌破55周移动均线，即将测试一目均衡基准线

0033GMT * 欧元/日圆表现不佳，周五跌至118.565，即将测试周线图一目均衡基准线 * 上周多数时间交投介于55周移动均线和周线图一目均衡转换线之间--本周这两条线分别在118.88和120.56 * 下一支撑位在基准线118.34和2月27日所创年内低点118.26 * 若破位将测试周线图云区底部116.05 * 欧洲央行上周的表态不及预期强硬，相反美联储将继续升息 * 英国退欧和法国大选也令人担心，近期欧元几乎看不到利多因素 (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)