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亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 08:09 BJT

东京汇市：美元承压，因市场预期美联储不会大规模缩减购债

美元兑日圆 报99.92，自100.62日圆的高位回落。不过，本周汇价仍上扬0.8%。

欧元兑日圆 的升势也已经降温，从133.37附近的16周高点下滑至132.94。

商品货币表现良好，新西兰元获得进一步提振，因新西兰央行稍早表示明年将可能需要上调利率。

新西兰元兑美元 跳升至近四周高位0.8137，带动本周升幅扩大至1.6%。澳元兑美元 亦持于接近0.9324的11周高点，本周至今累计上涨1.5%。

澳元进一步上扬将取决于0130GMT出炉的澳洲就业数据的表现。预估中值为8月就业人口增加1万人，失业率小幅升至5.8%。(完)

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