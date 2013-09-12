表格：外资9月7日止当周在日本股市买超1,854亿日圆

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透东京9月12日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资上周在日本股市转为买超。
外资9月7日止当周在日本股市买超1,854亿日圆，前一周为卖超1,750亿日圆。
日本投资人上周卖超665亿日圆海外债券，前一周为卖超5,309亿日圆。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：
外资在日本投资：
股市 债市 货币市场
9月 1日-9月 7日 +185.4 -197.3 +1,391.4
8月25日-8月31日 -175.0 +201.5 +446.3
日本在海外投资(负值显示卖超，资金回流日本)：
股市 债市 货币市场
9月 1日-9月 7日 +38.1 -66.5 -1.0
8月25日-8月31日 +65.6 -530.9 -64.4
(完) (编译 王冠中; 审校 徐文焰)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%