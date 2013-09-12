表格：外资9月7日止当周在日本股市买超1,854亿日圆

路透东京9月12日 - 周四公布的资本流动数据显示，外资上周在日本股市转为买超。

外资9月7日止当周在日本股市买超1,854亿日圆，前一周为卖超1,750亿日圆。

日本投资人上周卖超665亿日圆海外债券，前一周为卖超5,309亿日圆。

下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆，r为修正值：

外资在日本投资：

股市 债市 货币市场

9月 1日-9月 7日 +185.4 -197.3 +1,391.4

8月25日-8月31日 -175.0 +201.5 +446.3

日本在海外投资(负值显示卖超，资金回流日本)：

股市 债市 货币市场

9月 1日-9月 7日 +38.1 -66.5 -1.0

8月25日-8月31日 +65.6 -530.9 -64.4