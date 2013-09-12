《中国报摘》--其他报纸重要消息9月12日

--深交所即将挂牌转让份额资管产品。深交所的转让模式不仅可由系统自动处理份额转让的交易确认和清算交收，还能支持场内申赎、拆分合并、日内回购、质押等多种功能，为机构后续产品创新预留了更大空间。 --记者获悉，中国保险业“元老级”公司大众保险将褪去国资光环转身合资，上海国际及上海城投拟将所持股权全部转让于“保险教父”、AIG 前CEO格林伯格。