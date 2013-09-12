《中国报摘》--其他报纸重要消息9月12日

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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**上海证券报**
--深交所即将挂牌转让份额资管产品。深交所的转让模式不仅可由系统自动处理份额转让的交易确认和清算交收，还能支持场内申赎、拆分合并、日内回购、质押等多种功能，为机构后续产品创新预留了更大空间。 --记者获悉，中国保险业“元老级”公司大众保险将褪去国资光环转身合资，上海国际及上海城投拟将所持股权全部转让于“保险教父”、AIG 前CEO格林伯格。
**第一财经日报**
--复星国际 旗下管理的一只基金通过增资收购意大利顶级男装制造商Caruso Spa公司35％股份，从而成为其最大战略投资者之一。
--商务部网站显示，美国国际贸易委员会（ITC）近日对无线消费性电子设备及组件337调查案作出初裁，裁定被告中兴 和华为 两家公司不构成侵权。
**21世纪经济报 道**
--中国铁路总公司上半年用于还本付息的资金高在793.46亿元人民币，造成上半年亏损额达65亿元。
--哥斯达黎加外贸部长安娜贝尔.冈萨雷斯表示，中国国家开发银行正在哥斯达黎加进行经济特区建设的可行性研究。（完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%