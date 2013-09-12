《美债周四展望》公债价格上涨，因10年期公债标售表现强劲

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 210亿美元10年期公债标售吸引强劲需求，提振市场

* 对于Verizon发债的对冲活动支撑公债价格

* 美股上涨限制公债升势

* 美联储买入15亿美元2038-2043年到期公债

路透纽约9月11日 - 美国公债价格周三上涨，因210亿美元10年期公债标售获得投资人强劲需求，这是本周财政部发售的650亿美元附息公债的一部分。

公债价格稍早已从周二跌势中反弹，因交易商买入公债，以出脱同承销Verizon 创纪录规模公司债相关的对冲。在Verizon交易定价后，利率对冲相关买盘消退。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三买入15亿美元2038-2043年到期公债，对市场也有支撑作用。

10年期公债标售“在如此便宜的水准需求是不可思议的强劲，认购相当踊跃，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示。

今日续发的10年期公债得标利率创下2011年6月来最高的2.946%，较上月水准高约33个基点。

10年期公债标售前约一个小时，Verizon发售490亿美元多档公司债，根据汤森路透旗下IFR，该规模远超苹果 在4月所创的170亿美元发债额。

Verizon公司债中110亿美元10年期定息部分发售的收益率水平为5.192%，较10年期公债收益率(殖利率)高约2.25个百分点。

根据交易商和分析师，在发行前交易中，Verizon公司债较可比美国公债收益率差较定价水平收窄50个基点。

对10年期公债标售和Verizon公司债的强劲需求，显示投资人可能感到在下周美联储会议前，以目前收益率水准买入债券是合适的。下周美联储可能决定缩减购债。

“市场已完全消化了美联储缩减购债的可能性。尽管美联储下周行动尚不明朗，但缩减购债不会令市场吃惊了。”ING U.S. Investment Management投资组合经理人Jake Lowery表示。

分析师在上周最新的就业报告发布后向路透表示，他们目前预计美联储每月资产购买规模将削减100亿美元，低于之前预估的150亿美元。

二级市场中，指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.912%，较周二尾盘跌约5个基点。10年期公债收益率较上周五触及的25个月高位低约10个基点。

30年期公债 升23/32，收益率报3.851%，较周二收盘跌4个基点。两年期公债 小涨1/32，收益率报0.447%，较周二收盘跌2个基点。

根据Tradeweb，在其电子交易系统的美国公债的成交量较30日均值高24%。

在今日强劲的10年期公债标售以及创纪录的Verizon公司债交易后，交易商和分析师不确定是否投资人会积极认购周四130亿美元的30年期公债。

在标售前的市场交易中，交易商预计续发的30年期公债得标利率将为3.860%，较8月新债发售时的3.652%要高。(完)

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