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市场报道 | 2013年 9月 12日 星期四 08:22 BJT

《美国重要政经日程》--9月12日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据，以及8月进出口物价

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布标售52周国库券及10年期通膨保值债券(TIPS)

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量情况

1600 - 农业部公布月度农作物产量及全球农产品供需预估报告

1700 - 财政部标售30年期债券

1800 - 财政部公布8月联邦预算

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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