《美国重要政经日程》--9月12日

日本股市：日经指数小幅收高，乐观短观调查未能抵消出口类股担忧
路透东京4月3日 - 日本股市周一小幅收高，不过距离收复上周大片失地还有一定距离，乐观的日本央行调查未能抵消对于出口商前景持续担忧的影响。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据，以及8月进出口物价
1230 - 农业部公布一周出口销售报告
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据
1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布标售52周国库券及10年期通膨保值债券(TIPS)
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路运量情况
1600 - 农业部公布月度农作物产量及全球农产品供需预估报告
1700 - 财政部标售30年期债券
1800 - 财政部公布8月联邦预算
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透东京4月3日 - 日本股市周一小幅收高，不过距离收复上周大片失地还有一定距离，乐观的日本央行调查未能抵消对于出口商前景持续担忧的影响。
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%