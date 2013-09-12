中国个股：宏源证券称两名从事债券业务的员工被公安机关带走--报载

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透上海9月12日 - 中国证券报周四援引宏源证券 总办有关负责人称，9月10日(周二)该公司从事债券交易业务的两名员工被公安机关带走，更多信息还在进一步了解中，目前公司经营情况正常。
报导并引述市场人士透露，宏源证券此次被查的两名员工是债券销售部总经理陈智军和该部门副总经理叶凡。此次两人被查原因目前并未有官方说法，但市场人士预计或与丙类账户利益输送有关。
今年4月，由债市数起涉嫌利益输送案件引发了监管风暴，其中被视为利益输送温床的代持养券、部分不合规丙类户等灰色地带成为规范重点。中债登、上海清算所等相关服务机构随后相继出台新规，规范交易行为防范风险。
近期中国人民银行发布公告称，要求银行间债券市场参与者进行债券交易时，应采用券款对付(DVP)结算方式办理债券结算和资金结算。这亦被交易员解读为整顿、规范债市的延续。 （完）
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%