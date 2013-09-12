版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 12日 星期四 08:21 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月12日

路透香港9月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较
.(1美元=7.7543港元 )
    
    美国股市周三多数收高，道琼工业指数 收高135.54点，或0.89%，至15,326.60点；标普
500指数连涨第七日，因让叙利亚交出化武，以避免遭受美国军事打击的外交努力，令地缘政治忧
虑缓和。 
 

 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       209.730   -0.70       7858            16.263       0.27
 中国铝业                       9.550    2.14      40917             2.962       2.85
 中国移动                      55.870   -2.67     198554            86.647      -0.58
 中国人寿                      41.070   -0.85      55215            21.231       0.62
 中石油                       110.650   -3.37      46522             8.580      -0.23
 中石化                        79.120   -1.42      19633             6.135       0.08
 汇丰控股                      55.490   -0.25     241697            86.057       0.59
 中电信                        54.020   -2.12      20928             4.189       0.94
 中国联通                      16.210    0.56     140935            12.570       0.56
 兖州煤业                      10.450   -0.48      66518             8.103      -0.45
 华能国际                      39.890    3.13      15311             7.733       0.30
 南方航空                      19.820   -1.39       2840             3.074       0.12
 东方航空                      16.930   -2.53       8102             1.313     -49.70
 中芯国际                       3.650   -3.44      30921             0.566       1.08
 (完)

 (整理　梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐