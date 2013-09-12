《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月12日

路透香港9月12日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较 .(1美元=7.7543港元 ) 美国股市周三多数收高，道琼工业指数 收高135.54点，或0.89%，至15,326.60点；标普 500指数连涨第七日，因让叙利亚交出化武，以避免遭受美国军事打击的外交努力，令地缘政治忧 虑缓和。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 209.730 -0.70 7858 16.263 0.27 中国铝业 9.550 2.14 40917 2.962 2.85 中国移动 55.870 -2.67 198554 86.647 -0.58 中国人寿 41.070 -0.85 55215 21.231 0.62 中石油 110.650 -3.37 46522 8.580 -0.23 中石化 79.120 -1.42 19633 6.135 0.08 汇丰控股 55.490 -0.25 241697 86.057 0.59 中电信 54.020 -2.12 20928 4.189 0.94 中国联通 16.210 0.56 140935 12.570 0.56 兖州煤业 10.450 -0.48 66518 8.103 -0.45 华能国际 39.890 3.13 15311 7.733 0.30 南方航空 19.820 -1.39 2840 3.074 0.12 东方航空 16.930 -2.53 8102 1.313 -49.70 中芯国际 3.650 -3.44 30921 0.566 1.08 (完) (整理 梁慧仪)