电信产业：中国将很快发放4G移动通讯牌照--发改委

“此前国务院宣布采取新的措施扩大各种信息产品的消费，包括手机网络和移动通讯产品。我们准备很快就发放4G移动通讯牌照，也会重点发展高科技产业。”张晓强说。 他表示，中国城镇化推进过程中的内需潜力巨大，但城镇化并不是简单的圈地和盖楼，而是有众多方面的需求，重点是实现“以人为本”的高质量城镇化发展。以城市轨道交通建设为例，为了解决交通和污染问题，目前很多城市都在修建地铁，今后20年城市轨道交通仍会不断发展。 谈及中国经济调结构的重点和难点，张晓强表示，农业基础还比较薄弱，未来需大力发展现代农业；中国服务业发展相对滞后，而金融、物流等现代服务业对宏观经济发展、就业以及第一、二产业发展的强大支撑，未来要大力发展服务业尤其是现代服务业。