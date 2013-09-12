电信产业：中国将很快发放4G移动通讯牌照--发改委

标题新闻：印度央行4月6日料维持指标利率不变，下一步有可能在年底前降息--路透调查
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路透北京9月12日 - 中国发改委副主任张晓强表示，很快将发放4G移动通讯牌照，同时会重点发展高科技产业。
张晓强周三出席世界经济论坛2013年新领军者年会暨第七届夏季达沃斯论坛时表示，金融财税领域是今后进一步深化改革的主要方向。未来在具备更完善、更有效监管体系的前提下，利率市场化、资本项目可兑换等金融改革一定会有序推进，同时，进一步完善和建立事权和财权相匹配的财税体制。
“此前国务院宣布采取新的措施扩大各种信息产品的消费，包括手机网络和移动通讯产品。我们准备很快就发放4G移动通讯牌照，也会重点发展高科技产业。”张晓强说。 他表示，中国城镇化推进过程中的内需潜力巨大，但城镇化并不是简单的圈地和盖楼，而是有众多方面的需求，重点是实现“以人为本”的高质量城镇化发展。以城市轨道交通建设为例，为了解决交通和污染问题，目前很多城市都在修建地铁，今后20年城市轨道交通仍会不断发展。 谈及中国经济调结构的重点和难点，张晓强表示，农业基础还比较薄弱，未来需大力发展现代农业；中国服务业发展相对滞后，而金融、物流等现代服务业对宏观经济发展、就业以及第一、二产业发展的强大支撑，未来要大力发展服务业尤其是现代服务业。
此外，未来中国制造业要优化升级，加快发展战略性新兴产业，并对现有的传统产业进行深度整合，采取有效的措施淘汰过剩、落后产能。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
* E-迷你标普500指数期货升0.02%，日股日经指数涨0.75%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.22%，美国原油跌0.1%，现货金跌0.11%