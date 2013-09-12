香港个股：复星国际旗下基金收购意大利顶级男装制造商35%股份

路透上海9月12日 - 中国大型综合企业--复星国际有限公司 宣布，旗下管理的一支基金通过增资收购意大利顶级男装制造商Caruso Spa公司35%股份，从而成为Caruso最大的战略投资者之一。这是复星首次投资欧洲顶级奢侈品牌。

公司周三晚间发布的新闻稿引述复星集团董事长及创始人郭广昌表示，高端制造业和升级消费类产品是复星的重要投资方向之一，复星将利用自身的平台与资源优势帮助Caruso加大在中国的发展，让更多的中国消费者享受到这款珍宝级的“意大利制造”品牌。

意大利私有品牌Caruso创立于1958年，拥有600名员工。作为高端男装制造商领军者，2012财年Caruso的销售总额为6,440万欧元。 复星集团近年来一直坚持中国动力嫁接全球资源的投资战略，此前其已先后投资Club Med 、Folli Follie 等项目。（完） (发稿 林琦; 审校)